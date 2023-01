Cette blessure qui fait trembler le foot français

La rédaction

Alors qu’un joueur cadre de Premier League s’est blessé ce dimanche, le mercato devrait sans doute s’animer pour la Ligue 1. Bruno Guimaraes, milieu brésilien de Newcastle et ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, est sorti sur blessure face à Fulham. Et Newcastle aurait d’ores et déjà activer plusieurs pistes en France.

Newcastle perd l’une de ses pièces maitresses. Avec la blessure de leur joueur brésilien, si important aux yeux du Eddie Howe, les Magpies vont probablement chercher à se renforcer lors de ce mercato hivernal. Alors que Bruno Guimaraes effectuait de superbes prestations jusque-là, les dirigeants du club anglais pourraient, de nouveau, se tourner vers la Ligue 1 pour combler son absence.

Elle souffle à Le Graët ce qu’il aurait du dire sur Zidane https://t.co/y0d31qG7ra pic.twitter.com/zdOyYzqe8B — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Un joueur de l’OM dans le viseur ?

En effet, le profil de Matteo Guendouzi pourrait plaire aux recruteurs des Magpies . Le joueur de l’Olympique de Marseille possède une belle côte en Angleterre. En effet, le club d’Aston Villa, où joue désormais Boubacar Kamara, s’était déjà positionné sérieusement sur Guendouzi.

D’autres joueurs de Ligue 1 dans le viseur

Mais pour remplacer Guimaraes, d’autres pistes sérieuses peuvent également être envisagées : Ludovic Blas du côté de Nantes, ou encore Lovro Majer à Rennes. Affaire à suivre...