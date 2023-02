«C’est une mauvaise idée», le PSG va faire une grave erreur

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail avec le PSG. Néanmoins, les négociations ont débuté comme l’a confirmé Luis Campos qui assure vouloir le conserver. Une très mauvaise idée selon Jérôme Rothen qui espère que le PSG ne prolongera pas le Champion du monde.

Tout juste auréolé de son titre de champion du monde, Lionel Messi doit désormais se concentrer sur son avenir. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain et alors que la tendance a longtemps été à une prolongation, les médias argentins ont récemment émis quelques doutes concernant l'avenir de La Pulga . Et alors que Luis Campos a confirmé vouloir conserver Lionel Messi, Jérôme Rothen prend clairement position contre cette option.

L'info du jour pic.twitter.com/Qmjdgxxm7R — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«Le problème du PSG ce n’est pas d’avoir une star, c’est d’en avoir plusieurs»

« C’est une mauvaise idée. Dans la construction d’un collectif, le problème du PSG ce n’est pas d’avoir une star, c’est d’en avoir plusieurs. Mbappé, le PSG a tout intérêt à essayer de le prolonger et de construire avec lui, par rapport à son âge et tout ce qu’il représente en France. Neymar a prolongé, il a encore quatre ans de contrat. Il a donné satisfaction. Il faut reconnaître que dans l’état d’esprit et sa vie extra-sportive, il a fait des efforts. Je trouve qu’il est totalement dans la peau d’un joueur du PSG aujourd’hui, même s’il y a encore des améliorations possibles », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Il va falloir reconstruire quelque chose»