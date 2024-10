«C'est une danseuse», il tacle le mercato du PSG !

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Campos, le PSG a offert de nombreux joueurs évoluant au Portugal ou en Espagne à Luis Enrique. Selon Yvan Le Mée, le conseiller football parisien a fait une grosse erreur en adoptant cette stratégie de recrutement, et ce, parce ses recrues ont des lacunes sur le plan physique.

Lors de l'été 2022, Luis Campos s'est engagé en faveur du PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services du Portugais, le nommant conseiller football. Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos n'a recruté aucune superstar. Alors que le club rouge et bleu a décidé de mettre fin à la génération bling-bling, l'ancien du LOSC essaie de construire un collectif fort et jeune. Pour ce faire, Luis Campos est allé piocher majoritairement en Espagne et au Portugal. Un choix qui pourrait causer la perte du PSG selon Yvan Le Mée.

«Quand il faut aller au turbin, ils n'y sont plus»

« La direction sportive du PSG cible plutôt des joueurs du Portugal ou de l’Espagne. Ce sont des championnats d’évitement, ce ne sont pas des championnats de duels comme la Premier League ou la Bundesliga. Ce sont des beaux joueurs, mais quand on les mets dans des soirées face à des gars de 2 mètres et qu’il faut aller au turbin, ils n’y sont plus. Certains joueurs ont progressé, magnifique. Mais ça ne suffit pas », a déclaré Yvan Le Mée sur La Chaîne L’Equipe.

«Pacho, c'est meilleur que Marquinhos»

Dans la foulée, Yvan Le Mée en a rajouté une couche. « La meilleure recrue qu’ils ont fait cette année, personne ne l’a connaissait, c’est Pacheco… Pacho pardon (rires). D’où il vient ? Bundesliga, et c’est un joueur de duels, il fait du bien derrière. C’est meilleur que Lucas Hernandez qui n’est plus là, que Marquinhos ou que Skriniar. Ce joueur est un joueur de duel. Au contraire de Fabian Ruiz qui est une danseuse ou des Portugais qui ne vont pas au contact, tu ne peux pas jouer à haut niveau avec ces joueurs-là. Leonardo recrutait des joueurs en Italie, c’était des joueurs de duels. Au PSG aujourd’hui, il manque des joueurs de Premier League et de Bundesliga », a conclu l'agent de joueurs.