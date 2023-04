C’est très chaud, le PSG peut boucler un transfert à 15M€

Axel Cornic

Luis Campos semble déjà travailler sur le mercato estival, avec des nombreuses pistes qui sont déjà annoncées au Paris Saint-Germain, de Rafael Leao à Victor Osimhen. Mais le club de la capitale devra surtout se concentrer sur les ventes avant de faire quoi que ce soit et un premier transfert pourrait se préciser dans les prochains jours.

La liste des indésirables du PSG est très longue et la tâche s’annonce titanesque à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Surtout que certains ne semblent pas vraiment pressés de partir...

PSG : Coup de théâtre, Mbappé a lâché une bombe sur son transfert https://t.co/Csdv9lCqOl pic.twitter.com/B0j357PzTg — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Le PSG va avoir du mal à vendre ses stars, mais...

Comme l’été dernier, le PSG pourrait en effet pousser vers la sortie Neymar, qui s’est blessé à la cheville et dont la saison est d’ores et déjà terminée. Le contrat du Brésilien court pourtant jusqu’en juin 2027 et son énorme salaire ne pousse pas vraiment les clubs à s’intéresser à lui.

Bitshiabu à Francfort pour 15M€ ?