C'est terminé pour Neymar, un transfert XXL au Real Madrid va voir le jour ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé à Al-Hilal en 2023, Neymar n'aura que très peu joué. En fin de contrat avec le club saoudien, le Brésilien a passé quasiment tout son temps à l'infirmerie, trahi par son corps. Son départ est largement évoqué dans les médias et le club pense déjà à son successeur. Si le nom de Mohamed Salah circule depuis un moment, une grosse surprise est également évoquée puisque Rodrygo serait dans les petits papiers du club.

Décevant depuis son arrivée à Al-Hilal, Neymar n'a même pas pu disputer la dizaine de matches à cause de ses blessures. Le Brésilien a encore de l'ambition pour la fin de sa carrière mais à 32 ans, il devra chercher un nouveau club. Les Saoudiens, eux, ne reculent devant aucun défi et seraient prêts à faire venir Rodrygo pour un transfert surprise. A Al-Hilal, le constat est sans appel : Neymar n'a pas le niveau en ce moment.

Neymar poussé vers la sortie à Al-Hilal

De retour de sa rupture du ligament croisé, Neymar a repris la compétition fin octobre pour seulement deux petits matches avant une nouvelle blessure à l'ischio. Le Brésilien a du mal à revenir en forme et plus le temps passe, moins les dirigeants d'Al-Hilal y croient. D'ailleurs Jorge Jesus n'a pas fait dans la dentelle en évoquant l'avenir de son joueur. « Neymar ne peut plus être performant au niveau auquel il était habitué. Malheureusement, les choses sont devenues compliquées pour lui » a déclaré en conférence de presse l'entraîneur qui ne l'a pas retenu pour la suite du championnat.

Al-Hilal veut Rodrygo

D'après les informations rapportées par le journaliste Rudy Galetti, Al-Hilal serait prêt à se pencher de près sur le dossier Rodrygo, actuel attaquant du Real Madrid, pour remplacer Neymar. Le Brésilien de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2028, a un peu mal vécu l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier puisqu'il est moins en vue. A voir s'il se laissera convaincre par une proposition saoudienne si tôt dans sa carrière.