PSG, Real Madrid… La clause secrète d’Haaland pour son transfert !

Immense star de Manchester City, Erling Haaland vient de signer un nouveau contrat avec le club anglais qui l'emmène jusqu'en 2034. Le Norvégien de 24 ans a répondu aux rumeurs qui l'annonçaient déjà ailleurs. Mais la possibilité de le voir signer autre part dans quelques années est encore bien présente puisqu'une clause lui permettant de quitter Manchester City plus tôt pourrait être activée.

Arrivé à Manchester City en 2022 après sa grande épopée à Dortmund, Erling Haaland n'a pas arrêté sa progression et ses efforts. Toujours aussi incroyable en termes d'efficacité sur le terrain, le Norvégien est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. L'avant-centre vient de signer un nouveau contrat qui montre qu'il restera encore lié au club de Premier League pendant quelques années. Mais ses prétendants passés, comme le PSG et le Real Madrid, ont encore une chance de le voir porter leurs couleurs.

Haaland signe un énorme contrat

Alors que certaines rumeurs laissaient penser qu'Erling Haaland était prêt à quitter Manchester City prochainement pour un autre grand club européen, l'avant-centre a répondu fermement en signant un nouveau contrat jusqu'en 2034. « C’est assez fou de voir toutes ces années. Normalement, on ne peut jamais prévoir comment l’avenir va se dérouler mais maintenant, on peut se préparer du mieux possible et être plus libéré dans sa tête, mieux se concentrer car dans le football, tout peut arriver » a-t-il réagi après cette grosse annonce.

Le Real Madrid reste dans la boucle

D'après le quotidien espagnol AS, Erling Haaland disposerait d'une clause dans son contrat lui permettant de quitter Manchester City en échange d'une grosse somme d'argent. Le montant diminuerait au fur et à mesure des années et sera activable en 2029 ou en 2030, à la moitié de ce nouveau contrat signé par le Norvégien. Les clubs qui s'intéressent de près à lui peuvent donc entretenir l'espoir de le recruter, à l'image du Real Madrid pour qui il n'a jamais nié une certaine attirance.