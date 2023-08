C'est terminé, le PSG trouve un accord à 80M€

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Benfica, Gonçalo Ramos portera les couleurs du PSG la saison prochaine. En effet, le club de la capitale aurait un accord verbal à hauteur de 80M€ avec le club portugais. Selon la presse italienne, Gonçalo Ramos devrait passer sa visite médiale à Paris la semaine prochaine, avant de signer au PSG.

A la recherche d'un nouveau numéro 9 de classe mondiale, le PSG a jeté son dévolu sur Gonçalo Ramos. Et le club de la capitale aurait d'ores et déjà bouclé ce transfert.

Un accord verbal pour le transfert de G. Ramos

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter ce dimanche soir, le PSG aurait trouvé un accord verbal avec Benfica pour la signature de Gonçalo Ramos. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le buteur portugais de 22 ans devrait couter 80M€ au total au PSG, soit 65M€ plus 15M€.

Un prêt avec obligation d'achat au PSG