«C’est terminé», il annonce la fin pour cette star de l’OM

Homme de base de Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet a perdu de sa superbe depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Le technicien croate en est presque désolé et justifie cette mise à l'écart en évoquant un choix tactique. Pour certains observateurs, le joueur de 35 ans est sur la fin de sa carrière avec l'OM.

Dimitri Payet n'a plus été titularisé depuis le 5 février dernier. Terrible constat pour un joueur, très apprécié du Vélodrome et qui tente de s'accrocher. Mais malheureusement, le milieu offensif ne se marie pas au jeu développé par Igor Tudor. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le technicien croate se montre presque désolé de cette situation.





Tudor fataliste sur le cas Payet

« Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire, et si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée » a confié l'entraîneur de l'OM ce mardi.

« Physiquement, ça risque d’être très compliqué »