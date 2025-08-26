«C'est sensationnel» : Le transfert au PSG qui enflamme un pays entier !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le feuilleton a été long à se décanter, mais à la fin le PSG a eu ce qu'il voulait : la signature d'Illia Zabarnyi. Moyennant 66M€, bonus compris, l'international ukrainien a été transféré en provenance de Bournemouth. Alors que cette recrue fait déjà le bonheur de Luis Enrique, du côté de l'Ukraine, c'est tout le pays qui s'emballe également pour cette arrivée de Zabarnyi chez le dernier vainqueur de la Ligue des Champions.

A la recherche d'un défenseur central droitier pour concurrencer Marquinhos, le PSG avait rapidement jeté son dévolu sur Illia Zabarnyi. Alors que l'Ukrainien était déterminé à s'engager avec le club de la capitale, encore fallait-il trouver un accord avec Bournemouth. Alors que les négociations n'ont pas été simples étant donné les demandes financières des Cherries, le PSG a finalement réussi à trouver un terrain d'entente afin de s'offrir Zabarnyi pour 66M€.

« Nous sommes très contents de voir Illia Zabarnyi intégrer un club Top 5 européen » Tandis que le PSG est donc heureux avec cette signature de Illia Zabarnyi, ce transfert fait également le bonheur du peuple ukrainien. En effet, dans des propos accordés à France Bleu, la journaliste ukrainienne Iryna Koziupa a confié à propos de l'arrivée de Zabarnyi à Paris : « Nous sommes très contents de voir Illia Zabarnyi intégrer un club Top 5 européen. Il a connu une telle évolution dans sa carrière. C'est un gars très gentil et un très bon joueur de football ! C'est très positif qu'un jeune joueur ukrainien fasse maintenant partie de l'équipe qui a remporté la Ligue des champions. Il n'y a pas assez de joueurs ukrainiens dans les grands clubs européens ».