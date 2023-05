C'est officiel, le Real Madrid veut remplacer Benzema

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Karim Benzema devrait prolonger d'une saison avec le Real Madrid. Malgré tout, le club merengue pense déjà à son avenir sans son capitaine et numéro 9. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Carlo Ancelotti a admis que son club devait déjà dénicher le successeur de Karim Benzema.

Arrivé à l'été 2009 en provenance de l'OL, Karim Benzema pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. En effet, le capitaine et numéro 9 merengue partira librement et gratuitement dans un nouveau club s'il ne prolonge pas d'ici le 30 juin, la date de la fin de son engagement.

Ancelotti interpelle sa direction pour Benzema

Conscient de la situation de Karim Benzema, la direction du Real Madrid devrait faire le nécessaire pour le prolonger d'une saison, soit jusqu'au 30 juin 2024. Malgré tout, la Maison-Blanche devrait bientôt commencer à chercher son héritier. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Carlo Ancelotti a affirmé que le Real Madrid se devait de trouver le remplaçant de Karim Benzema, et ce, parce qu'il a déjà fêté ses 35 ans.

«Cela doit faire partie du projet de signer un neuf»