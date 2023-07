C’est officiel, l’ASSE boucle une signature !

Arnaud De Kanel

L'ASSE a réalisé une deuxième partie de saison très intéressante qui lui a permis d'assurer son maintien en Ligue 2. Maintenant, les Verts ont pour objectif de retrouver l'élite et ils devront se renforcer sur le mercato. Une première signature a été officialisée ce dimanche.

Enfin une bonne nouvelle du côté de l'ASSE ! Après avoir perdu son meilleur joueur Jean-Philippe Krasso gratuitement, le club du Forez a bouclé la signature de Cheikh Fall. Brillant avec les U19 entraînés par Jean-Luc Dogon, le milieu de terrain a été récompensé avec un premier contrat professionnel. Il avait rejoint l'ASSE cet hiver en provenance du Guédiawaye Football Club, un club sénégalais partenaire des Verts .

«C'est un rêve qui vient de se réaliser»

Cheikh Fall a paraphé un contrat de trois saisons pour son plus grand bonheur. « Je suis très content de signer mon premier contrat professionnel à l'AS Saint-Étienne, un grand club. C'est un rêve qui vient de se réaliser. Je suis vraiment très heureux et je remercie tous ceux qui ont participé à cette réussite. L'objectif maintenant est de progresser pour pouvoir gagner du temps de jeu et faire partie de l'équipe professionnelle qui a des ambitions élevées cette saison », a déclaré le Sénégalais. Loïc Perrin se réjouit également de cette signature.

✍️ Aperçu en @Ligue2BKT lors de l'ultime journée, Cheikh Fall signe son #PremierContratPro !Le jeune milieu de terrain (19 ans) est lié avec les Verts jusqu'en 2026 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 2, 2023

«On croit en lui»