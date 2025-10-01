C’est la panique : l’OM signe des gros joueurs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps préoccupé par le manque de recrues de qualité durant le mercato estival, Eric Di Meco a finalement été rassuré par les signatures de gros joueurs à la dernière minute, tels que Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Emerson Palmieri. Et l'ancien latéral gauche de l'OM attend désormais une grande saison de la part de son club de coeur.

Actuel troisième de Ligue 1 derrière le PSG et l'OL, l'OM peut-il être un outsider sérieux pour le titre ? C'est en tout cas le souhait d'Eric Di Meco, qui était pourtant assez inquiet durant l'été du manque de renforts de qualités au sein de son ancienne équipe. Mais plusieurs transferts de renom ont été bouclés par l'OM en toute fin de mercato estival, et l'ancien défenseur n'a pas caché son soulagement dans l'émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport.

« J’ai été longtemps inquiet... » « J’ai été longtemps inquiet par le recrutement parce que je ne les voyais pas arriver ces défenseurs, à part Facundo Medina. Et par bonheur, les Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri arrivent juste à la fin. Et ça te change ton équipe. Emerson, depuis qu’il est arrivé, il est énorme », indique Eric Di Meco, qui met désormais la barre très haute pour l'OM vu la qualité du recrutement.