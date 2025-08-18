«C’est la condition» : Luis Enrique lâche un coup de pression sur le mercato, transferts attendus au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a effectué un large turnover à Nantes par rapport à l'équipe qui avait remporté la Supercoupe d'Europe contre Tottenham mercredi, Luis Enrique a répété qu'il comptait sur tous ses joueurs afin de réaliser une grosse saison. A ses yeux, s'agit même d'une «condition sine qua non pour être joueur du PSG.»

Quelques jours après la victoire arrachée en Supercoupe d'Europe contre Tottenham, le PSG faisait ses grands débuts en Ligue 1 à l'occasion d'un déplacement à Nantes. Fidèle à sa gestion d'effectif, encore plus en ce moment après une préparation minimaliste, Luis Enrique avait aligné un onze de départ totalement remanié à la Beaujoire. Seul Bradley Barcola, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Lucas Chevalier étaient reconduits par rapport à mercredi. Un choix largement assumé par le technicien espagnol qui rappelle, après la victoire à Nantes (1-0), que si un joueur veut signer au PSG, il doit être prêt à tout moment.

«On a besoin de tous les joueurs» « On a besoin de tous les joueurs. De tous les joueurs. Bien sûr qu'ils aiment jouer les matchs, c'est très important mais pour gagner les trophées, pour avoir le succès de l'année dernière, on a besoin de tous les joueurs. Être motivé, être prêt, c'est une condition sine qua non pour être joueur du PSG », rappelle-t-il au micro de Ligue1+ avant de poursuivre en évoquant plus globalement sa gestion d'effectif qui avait déjà fait merveille la saison dernière.