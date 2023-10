«C’est inéluctable», la vente de l’OM est imminente ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire Thibaud Vézirian, l'OM devrait prochainement changer de main. En place depuis octobre 2016, Frank McCourt pourrait laisser sa place à un consortium saoudien. Aucune date n'a été dévoilée, mais ce ne serait plus qu'une question de temps. Patron du groupe CMA-CGM, Rodolphe Saadé, mais aussi un homme d'affaires indien seraient impliqués.

La saison vient de débuter, mais la vente de l'OM serait toujours d'actualité. C'est en tout cas ce qu'annonce le journaliste Thibaud Vézirian. Selon lui, ce ne serait plus qu'une question de temps avant que Frank McCourt ne quitte la tête du club marseillais. Il y a quelques semaines, le 10Sport.com avait annoncé que l'Américain se montrait à l'écoute.

« Une officialisation de la vente est inéluctable »

Lors d'un live Twitch , le journaliste a livré ses informations. « Ce que l’on me garantit, c’est qu’une officialisation de la vente est inéluctable. Mes sources me le disent toutes. Je suis serein, mais personne ne peut savoir la date » a confié Vézirian. Mais qui pourraient succéder à Frank McCourt ? « Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens, mais la réalité ce seront des Saoudiens avec CGA-CGM, et peut-être les Indiens via un petit pourcentage ou un sponsoring avec un milliardaire indien » a déclaré le journaliste.

Tout se met en place à l'OM