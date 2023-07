«C’est fou» : Le PSG se fait arnaquer sur un transfert, il hallucine

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison galère, le PSG veut se racheter et cela démarre par un gros mercato. Le club de la capitale a déjà annoncé six recrues dont Manuel Ugarte, jeune milieu de terrain uruguayen. Acheté 60M€, l’ancien joueur du Sporting Club sera très attendu. Malgré son talent, Ugarte ne vaut pas ce prix affirme un agent.

Avec déjà six recrues, le PSG a égalé son chiffre de l’an dernier. Luis Campos a conscience du chantier en cours et il veut offrir, le plus vite possible, un effectif de qualité à Luis Enrique. Même au milieu de terrain, du monde est arrivé. Manuel Ugarte a été acheté 60M€ au Sporting Club, le montant de sa clause. Une grosse dépense de la part du PSG qui a su convaincre l’international uruguayen devant des clubs comme Chelsea.

Ugarte annonce ses ambitions

A seulement 21 ans, Manuel Ugarte arrive plein d’ambitions à Paris. « Le plus important pour moi est de pouvoir jouer pour gagner de grandes choses, parce que j’ai envie de gagner des titres. Ce que j’aime, c’est jouer, avoir le ballon. Mais je dirais que ce qui me caractérise le plus, c’est que je donne toujours tout. Je suis, comme la plupart des joueurs uruguayens, un joueur qui ne lâche rien, un joueur agressif dans son jeu.. Le premier objectif est d’apprendre, notamment aux côtés des joueurs qui sont ici et qui ont énormément de qualités. Ensuite j’aime gagner, c’est le cas pour tous les joueurs mais moi, j’aime vraiment ça ! C’est pour gagner que je suis venu ici », a confié le nouveau milieu du PSG dans un entretien accordé aux médias du club.

«Ugarte vaut 20M€, pas beaucoup plus»