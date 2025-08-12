«C'est excitant, on sera prêt pour battre l'OM» : A peine transféré, il veut déjà faire tomber son ancien club !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après 6 saisons passées à l'OM, Valentin Rongier a décidé de rejoindre le Stade Rennais cet été. Un choix logique pour le milieu de terrain qui a été intéressé par le projet breton. Hasard du calendrier oblige, il retrouvera très vite l'OM puisque le premier match de Ligue 1 vendredi sera contre Marseille. Un défi qui lui plaît beaucoup d'entrée pour démarrer la saison.

Il y a quelques semaines, Valentin Rongier s'est engagé avec le Stade Rennais en même temps que Quentin Merlin pour un contrat de 3 ans. Le milieu de terrain de 30 ans tentera de faire oublier aux supporters la saison 2024-2025 difficile, conclue au 12ème rang de Ligue 1. Cela commencera par un défi de taille face à l'OM, son ancien club, dès la première journée. Valentin Rongier a hâte.

Rongier en pleine préparation avec Rennes Valentin Rongier n'a pas mis longtemps avant de prendre le rythme du Stade Rennais. Même s'il n'a été présenté que ce lundi face à la presse, il assure que tout va bien pour lui après avoir subi un petit coup. « Je me sens bien et le but est d'être prêt ce week-end. J'ai pris un coup avant la réception du Genoa (2-2, samedi). Ça va mieux. L'objectif, c'est d'être prêt et on va tout faire pour que je le sois » confie-t-il face aux journalistes, d'après des propos rapportés par L'Equipe.