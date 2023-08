C’est confirmé, le PSG va pouvoir éjecter une de ses stars !

Jean de Teyssière

Le PSG pourrait bien voir l'une de ses stars quitter le club cet été ! Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Marco Verratti. L'un des piliers du projet QSI fait l'objet de convoitise en Arabie saoudite, puisque les clubs d'Al-Hilal et Al-Ahli sont intéressés par son profil. Marco Verratti aurait donné sa préférence au projet d'Al-Hilal et ça tombe bien puisque l'autre club saoudien intéressé voudrait rapidement faire venir Marcos Llorente.

Ce serait un véritable tremblement de terre si Marco Verratti quitte le PSG. Présent depuis 2012, le milieu italien fait partie de vieux meubles au PSG et a participé aux belles mais aussi tristes périodes parisiennes. Âgé aujourd'hui de 30 ans, « Petit hibou » pourrait bien lui aussi succomber aux charmes de l'Arabie saoudite...

Verratti préfère Al-Hilal

Comme annoncé par RMC Sport , Marco Verratti est suivi par deux clubs saoudiens cet été. Al-Ahli et Al-Hilal font partie des prétendants pour Marco Verratti. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le PSG ne compte pour autant pas lâcher son joueur si facilement puisqu'ils espèrent entre 50 et 60M€. D'après RMC Sport , Marco Verratti préférerait rejoindre le club d'Al-Hilal, qui avait déjà tenté de faire venir Kylian Mbappé il y a quelques jours avec une offre XXL. L'avenir de Marco Verratti semble en tout cas de plus s'inscrire en pointillé dans la capitale française.

Confirmation des infos révélées par @le10sport le 31 juillet https://t.co/BYbi1T4qkH▶️Paris a rehaussé son offre pour Barcola▶️Après avoir proposé 25 et 30 M€, le PSG est monté à 35 M€▶️Barcola veut venir et a déjà un accord pour un contrat de 5 ans https://t.co/tfRwWOSLs6 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 2, 2023

Marcos Llorente vers Al-Ahli !