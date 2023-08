EXCLU - Mercato : Une ancienne pépite du Real Madrid tout proche de l'Arabie Saoudite !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L'Arabie Saoudite continue son exceptionnelle campagne de recrutement estival. Et après la signature de grands noms comme Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Sadio Mané, c'est au tour d'une ancienne pépite du Real Madrid de se prendre le chemin du championnat saoudien...

Parmi les clubs saoudiens les plus actifs du marché, on retrouve Al-Ahli. Cet été, quatre stars du championnat européen ont été recrutées : Roberto Firmino (Liverpool), Edouard Mendy (Chelsea), Riyad Mahrez (Manchester City) et Allan Saint-Maximin (Newcastle). Al-Ahli s'arme clairement pour pouvoir rivaliser avec Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Al-Ittihad de Karim Benzema ou encore Al-Hilal de Kalidou Koulibaly. Et ce n'est pas terminé...

Llorente en approche

Ces dernières heures, le nom de Marcos Llorente, attaquant de l'Atletico de Madrid, circule du côté d'Al-Ahli. Le 10 Sport est en mesure de confirmer ces informations. Le dossier est même très avancé puisque l'ancienne pépite du Real Madrid est aujourd'hui très proche de s'engager en Arabie Saoudite. Placé sur la liste des transferts par l'Atletico de Madrid, Marcos Llorente a été proposé à Al-Ahli courant juillet. Les discussions sont très avancées et il ne reste que quelques détails à finaliser pour qu'il s'engage officiellement.

La NBA du football ?