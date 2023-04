C’est confirmé, le PSG s’embarque dans un bras de fer incroyable pour Mbappé

Pierrick Levallet

Pas vraiment satisfait des derniers mercatos du PSG, Kylian Mbappé réclamerait du renfort dans le secteur offensif cet été. Luis Campos se serait donc déjà mis au travail et prévoirait d'aller chercher Victor Osimhen. Cependant, l'attaquant de 24 ans aurait tapé dans l'oeil de plusieurs autres clubs européens. Le PSG devra donc jouer des coudes dans ce dossier.

Après ses deux premiers mercatos au PSG, Luis Campos n’a pas encore convaincu son monde. Kylian Mbappé ne serait pas vraiment satisfait du recrutement du conseiller football parisien et l’attendrait ainsi au tournant cet été. Le capitaine des Bleus souhaiterait notamment voir du renfort offensif débarquer au PSG lors du prochain mercato estival.

Le PSG en pince pour Osimhen

De ce fait, Luis Campos se serait déjà mis au travail. Le Portugais ciblerait Victor Osimhen, qu’il connaît très bien pour l’avoir fait venir au LOSC il y a quelques années. Le Nigérian s’est fait remarquer sur le marché des transferts grâce à ses performances à Naples cette saison (25 buts et 5 passes décisives en 29 matchs).

Une véritable bataille royale se prépare sur le mercato