C’est confirmé, le PSG peut aura une chance pour cet énorme transfert

Si l’avenir de Christophe Galtier est très commenté en ce moment, il n’y a pas que l’entraineur qui pourrait changer au Paris Saint-Germain lors de l’intersaison. Avec la fin de contrat de Lionel Messi et les doutes au sujet de Neymar, la MNM pourrait être dissoute... et Luis Campos a déjà une idée pour accompagner Kylian Mbappé, avec Rafael Leão de l’AC Milan.

Grande révélation au LOSC, avec lequel il a accroché une deuxième place de Ligue 1 en 2019, Rafael Leão est parti en Serie A pour franchir un palier. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y est arrivé, puisqu’il a raflé le Scudetto en 2021 et est désormais un taulier de son équipe ainsi que de sa sélection.

Leão, le nouveau compère de Mbappé en attaque ?

Cela n’aurait pas du tout échappé à Luis Campos, qui après l’avoir recruté au LOSC par le passé, souhaiterait le retrouver au PSG. Il faut dire que Leão serait un profil parfait pour compenser le départ de Neymar ou de Lionel Messi et ainsi accompagner un Kylian Mbappé qui semble être intouchable.

Milan cherche déjà son successeur