C'est confirmé, le PSG abandonne un énorme transfert

Longtemps considéré comme la grande priorité du PSG, Bernardo Silva ne rejoindra finalement pas le club de la capitale. Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, Manchester City a déclaré son international portugais intransférable. Une information confirmée par Le Parisien ce mardi.

Le chantier du secteur offensif se complique au PSG. Et pour cause, pour le moment, le club parisien n'a bouclé aucun transfert d'envergure pour renforcer son attaque. Pas même celui de Bernardo Silva, pourtant la grande priorité de Luis Campos cet été. Un dossier beaucoup trop difficile malgré les deux offres dégainées par le PSG et révélées par le10sport.com.

Bernardo Silva c'est non !

Deux offres refusées par Manchester City. Et selon nos informations, c'est définitif. En effet, le récent vainqueur de la Ligue des champions a déclaré son international portugais intransférable cet été. Une tendance que confirme Le Parisien ce mardi. Bien qu'il était la priorité du PSG cet été, Bernardo Silva ne rejoindra pas le club de la capitale. Après avoir perdu Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez, Pep Guardiola refuse donc de perdre un nouveau joueur majeur. Les relations compliquées entre le Qatar et les Emirats Arabes Unis n'ont pas non plus facilité les négociations.

Le PSG se rabat sur Ousmane Dembélé