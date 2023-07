C'est confirmé, le PSG a bouclé un transfert à 10M€

Alexis Brunet

Le PSG se cherche activement un buteur depuis plusieurs semaines. Pour l'instant, Luis Campos a du mal à trouver la perle rare, et le temps continue de s'écouler. Au même moment, Paris est en plus en train de vendre un de ses attaquants. Mauro Icardi se serait engagé avec Galatasaray, et devrait rapporter 10M€ au club de la capitale.

Luis Enrique a pris les commandes du PSG. Il arrive avec une grande expérience, mais aussi ses idées. L'Espagnol est un adepte du 4-3-3, et il pourrait bien choisir ce système aussi à Paris. Si la solution de Kylian Mbappé se décante, et qu'il reste, le côté gauche de l'attaque lui est promis.

Le PSG veut Bernardo Silva à droite

Pour ce qui est du côté droit de l'attaque parisienne, Luis Campos souhaite recruter Bernardo Silva. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il aurait même fait une seconde offre à Manchester City, d'un montant de 60M€. Le club anglais a décliné cette proposition, il en attendrait bien plus, on parle de 100M€.

Mauro Icardi va rapporter 10M€ au PSG

Pour ce qui est de la pointe de son attaque, le PSG cherche aussi à recruter. Il faut dire que Paris ne possède pas une infinité de joueurs à cette position. De plus, selon Gianluca Di Marzio, le champion de France aurait conclu la vente de Mauro Icardi à Galatasaray. L'Argentin rapportera 10M€ au PSG, et il se serait engagé jusqu'en 2026.