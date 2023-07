Un crack lâche sa réponse, le PSG va adorer

Alexis Brunet

Le PSG cherche encore plusieurs renforts sur le mercato. Outre une possible arrivée de Bernardo Silva est celle d'un avant-centre, Luis Campos s'est aussi positionné sur d'autres dossiers. Le conseiller football parisien souhaite faire venir Bradley Barcola à Paris, et l'attaquant serait plutôt ouvert à cette possibilité, s'il venait à quitter Lyon.

L'été du PSG est particulièrement mouvementé. Après le départ de Lionel Messi plus tôt dans le mercato, c'est maintenant Kylian Mbappé qui agite l'actualité parisienne. Le Français n'a pas été retenu pour la tournée au Japon, et s'il ne prolonge pas, il pourrait être vendu dès cet été.

Le PSG veut un avant-centre

Si au début Paris voulait des joueurs en attaque pour combiner avec Kylian Mbappé, il se pourrait bien que cela soit finalement pour le remplacer. Le PSG cherche un avant-centre, ce qui est plutôt compliqué sur le marché. Les pistes Dušan Vlahović et Rasmus Højlund semblent tout de même très chaudes.

Le PSG fait une grande annonce pour Neymar https://t.co/B6dlbZsix4 pic.twitter.com/rDilVfsL4z — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Barcola souhaite aller au PSG