C'est confirmé, Benzema est mis en danger

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La déroute face à Manchester City risque de laisser des traces au Real Madrid. De nombreux observateurs n'hésitent pas à évoquer une fin de cycle, y compris pour Karim Benzema. D'ailleurs, Carlo Ancelotti confirme que le club merengue discute en coulisses concernant une arrivée d'un nouvel attaquant.

Lourdement battu sur la pelouse de Manchester City (0-4), le Real Madrid pourrait connaître une sacrée revue d'effectif cet été. Dans cette optique, une fin de cycle serait même annoncée. Mais alors que la succession de Luka Modric et Toni Kroos est déjà assurée avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni ou encore Federico Valverde, celle de Karim Benzema n'est pas encore garantie. Carlo Ancelotti confirme les discussions pour l'arrivée d'un nouvel attaquant.

Surprise, il annonce un coup de tonnerre pour Benzema https://t.co/UNyDiFBUHY pic.twitter.com/cwophYoS1W — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Ancelotti confirme les discussions pour le transfert d'un attaquant...

« Ce n'est pas le moment de parler de la saison prochaine. Nous parlons au club, mais pour l'instant nous ne faisons qu'évaluer ce qui s'est passé mercredi... et avant. Au cours des deux dernières saisons. Nous parlons déjà de l'avenir, mais ce n'est pas encore le moment. Le match à Manchester a été très mauvais et nous sommes blessés. Jusque-là, c'était une très bonne saison. Et la précédente, inoubliable », assure l'entraîneur du Real Madrid en conférence de presse, avant d'ajouter qu'il n'est pas encore question de transition au sein de son effectif.

... mais ne veut pas parler de transition