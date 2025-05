«C’est chaud» : Le premier transfert de l’OM annoncé en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement qualifié pour la Ligue des champions, l’OM va pouvoir se tourner plus sereinement vers son mercato. Dans cette optique, le club phocéen cherchera notamment à renforcer son secteur défensif en enrôlant un axial expérimenté. Cela tombe bien, la piste la plus chaude du moment mènerait à Aymeric Laporte.

Grâce à sa victoire au Havre samedi (3-1) combinée à d'autres résultats avantageux, l'OM a acté sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Les Marseillais s'offrent donc une fin de saison très tranquille qui leur permet de préparer plus sereinement leur mercato. Et d'après Florent Germain, la piste la plus chaude est déjà connue et mène à Aymeric Laporte, le défenseur d'Al-Nassr.

«Laporte est le dossier le plus chaud»

« Laporte est le dossier le plus chaud, il sait que dans une année de Coupe du monde, ça serait mieux pour lui d’être dans un club où il est assuré d’être titulaire. L’OM surveille attentivement la résiliation qui se prépare. D’après mes échos, lui veut venir, l’OM est à fond sur lui. Donc à priori, ça pourrait le faire », assure le correspondant RMC à Marseille au micro de l’After Foot. Une information confirmée par Daniel Riolo : « Laporte veut venir. Ce serait fou que ça ne se fasse pas. »

«Laporte veut venir. Ce serait fou que ça ne se fasse pas»

En revanche, la piste menant à Facundo Medina semble beaucoup moins avancée comme le constate Florent Germain. « Il y a eu des échanges dès cet hiver. L’OM voulait se renforcer. D’après nos infos, il y a eu des échanges avec Lens, qui se montrerait gourmand. On est sur une négo. Balerdi aimerait bien jouer à ses côtés. On me dit aussi qu’il y a deux-trois dossiers supplémentaires en défense », ajoute-t-il pour l’After Foot. Et pourtant, Daniel Riolo assure que « ce serait pas mal comme recrue ».