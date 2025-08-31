C'est bouclé, transfert surprise au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très peu actif sur cette fin de mercato estival, le PSG va néanmoins accueillir un renfort surprise. Depuis plusieurs semaines, le club parisien a pu tester le jeune Khalil Ayari. Mis à l’essai, le Tunisien de 20 ans devrait définitivement rejoindre le club de la capitale alors qu’un accord a été trouvé entre Paris et le Stade Tunisien.

Depuis plus de deux ans désormais, le PSG se veut très attentif au marché des jeunes joueurs prometteurs. Qu’il s’agisse du centre de formation ou de recrutement à l’étranger, le club parisien cherche à développer des jeunes talents. Une nouvelle politique qui a pu être observée sur les dernières périodes de mercato, et qui devrait se poursuivre dans les prochaines heures.

Khalil Ayari est à Paris En effet, depuis plusieurs semaines, le PSG a mis à l’essai le jeune Khalil Ayari. Observé par de nombreux clubs européens, le prometteur Tunisien s’entraîne à Paris, et Luis Enrique s’est déjà exprimé à son sujet. « Je l’ai vu un match, je ne peux pas parler d’un joueur en particulier, il faut donner de l’espace aux jeunes joueurs et ne pas trop en parler », a ainsi confié l’entraîneur espagnol.