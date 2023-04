C’est bouclé pour le premier renfort estival de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une grave blessure au genou, Amine Harit ne fera pas son retour à Schalke 04 en fin de saison. Prêté pur la seconde année consécutive à l'OM, l'international marocain va s'engager définitivement avec le club marseillais. Toutes les conditions sont remplies pour que le milieu offensif poursuive l'aventure en Ligue 1.

Prêté pour la seconde annoncé consécutive par Schalke 04 à l'OM, Amine Harit a vu sa saison basculer le 13 novembre dernier, lors d'une rencontre face à l'AS Monaco. Victime d'une grave blessure au genou, l'international marocain n'est pas certain de pouvoir reporter le maillot marseillais, du moins cette saison.

L’OM s’est fait arnaquer sur le mercato, la terrible annonce https://t.co/pNfPMsM06t pic.twitter.com/hRDMQ5TV8m — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Harit va s'engager définitivement avec l'OM

Car comme le confirme le Ruhr Nachrichten , Amine Harit restera à Marseille la saison prochaine. Pour s'attacher définitivement les services du joueur, l'OM devait remplir deux conditions : faire jouer Harit en matches officiels quinze fois, mais aussi terminer dans les dix premiers du championnat.

Harit prépare son retour sur les terrains