C’est annoncé, l’OM va boucler un retour surprise

En janvier dernier, Pape Gueye rejoignait le FC Séville sous la forme d'un prêt avec l'ambition de gagner sa place en Espagne. Pari réussi pour le joueur sénégalais, qui enchaîne les titularisations depuis son arrivée. Mais cela ne devrait pas être suffisant pour signer avec le club ibérique. Sauf retournement de situation, il devrait retourner à Marseille en fin de saison.

Il a été l'une des nombreuses victimes d'Igor Tudor. Ne rentrant pas dans les plans de son entraîneur à l'OM, Pape Gueye a pris la décision de rejoindre le FC Séville sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Il y a quelques jours, le milieu de terrain avait fait un point sur son aventure espagnole, mais aussi sur son avenir.

Un transfert à l'OM ? C'est son rêve https://t.co/7zfq8tr7tV pic.twitter.com/fqwampRuxb — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Pape Gueye avait parlé de son avenir

« Je me suis dit que j’ai six mois pour montrer mes qualités, pour me prouver à moi-même que je suis capable de jouer dans de grands clubs. C’est pour ça que je suis venu ici, On verra après ce prêt si je suis amené à rester ici, à repartir à l’OM ou aller autre part » avait confié Gueye.

Gueye va retourner à Marseille