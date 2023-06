C’est annoncé, le PSG veut boucler un transfert à 45M€

Pierrick Levallet

À la recherche d'un autre défenseur en plus de Milan Skriniar, le PSG a jeté son dévolu sur Lucas Hernandez. Le joueur de 27 ans a d'ailleurs donné son accord au club de la capitale. Mais il faut maintenant que la formation parisienne et le Bayern Munich trouvent un terrain d'entente. Les discussions se poursuivraient, et un accord serait attendu entre les deux parties.

Après Milan Skriniar, un autre défenseur devrait débarquer dans l’effectif du PSG. Le club de la capitale s’activerait pour Lucas Hernandez. En fin de contrat en juin 2024, l’international français aurait tapé dans l’oeil de la direction parisienne. D’ailleurs, le joueur de 27 ans aurait déjà donné sa réponse au PSG.

Lucas Hernandez a dit oui au PSG

En effet, Lucas Hernandez serait favorable à l’idée de signer dans la capitale cet été. Le défenseur du Bayern Munich voudrait rejoindre Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. Il faut maintenant que le PSG trouve un terrain d’entente avec le champion d’Allemagne dans ce dossier.

Le Bayern Munich attend encore une offre