C’est annoncé, le PSG aura sa chance avec José Mourinho

Axel Cornic

Après une première partie d’année 2023 catastrophique, Christophe Galtier est régulièrement annoncé sur le départ. Plusieurs noms sont même évoqués pour le remplacer et c’est le cas de José Mourinho, une piste souvent évoquée depuis le début du projet QSI qui n’est pourtant jamais arrivé au Paris Saint-Germain. Une occasion pourrait toutefois bientôt se présenter...

Qui va s’asseoir sur le banc du PSG la saison prochaine ? Depuis l’élimination en Ligue des Champions, les débats vont bon train concernant le possible départ de Christophe Galtier et l’identité de son successeur. Toujours sans club, Zinédine Zidane reste évidemment l’une des options sérieuses.

PSG : Mis dehors, Messi prend une décision pour son avenir https://t.co/lT0zruQY7R pic.twitter.com/Qb7mjsbuTF — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Mourinho, l’homme qu’il faut à ce PSG ?

Ce n’est toutefois pas la seule, puisqu’à l'étranger on parle notamment de José Mourinho, un profil qui a toujours intrigué le PSG. Réputé pour son management assez dur, le Portugais est pour beaucoup l’homme qu’il faut à un club qui a connu énormément de problèmes dans son vestiaire.

Il pourrait quitter la Roma cet été