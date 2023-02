C’est annoncé, la nouvelle star de l’OM va frapper fort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha n'a pas été gâté pour ses débuts sous le maillot marseillais. Aligné en pointe face à l'OGC Nice, l'attaquant portugais ne s'est pas montré à son aise. Mais pour Dante, qui l'a affronté dimanche dernier, le joueur de 22 ans a tout pour réussir à Marseille.

L'OM n'a pas regardé à la dépense pour recruter Vitinha (32M€). Au vu du prix dépensé par le club marseillais, l'attaquant portugais est très attendu au sein de la cité phocéenne. Aligné face à l'OGC Nice dimanche dernier, Vitinha a encore besoin de s'acclimater à sa nouvelle équipe. Mais pour Dante, l'ancien buteur du Sporting Braga présente de nombreuses qualités, qui lui permettront de s'imposer.





« Vitinha c’est un très très bon joueur »

« Non, ce n’est pas un cadeau du tout. Pas du tout. Attention, Vitinha c’est un très très bon joueur. Après ce n’est pas évident, il est encore jeune, il arrive dans une telle ambiance au stade dans un derby, contre une équipe qui travaille très bien dernièrement et défensivement aussi. Donc non ce n’était pas un cadeau » a confié le joueur de l'OGC Nice.

« Il va réussir à marquer beaucoup de buts »