Ce transfert qui a tout chambouler pour Thierry Henry

Thibault Morlain

Alors que Thierry Henry a écrit une très grande partie de son histoire sous le maillot d’Arsenal, l’ancien international français a également porté le maillot du FC Barcelone. Arrivé en 2007 en Catalogne, Henry a évolué sous les ordres de Pep Guardiola au Barça. Et pendant 3 saisons, il a totalement découvert une autre façon de jouer avec l’entraîneur espagnol.

Formé à l’AS Monaco, Thierry Henry a fait le choix de partir très tôt s’exiler à l’étranger. Parti d’abord à la Juventus, il a ensuite posé ses valises à Arsenal. C’est avec les Gunners, entre 1999 et 2007 que l’ex-meilleur buteur de l’équipe de France se fait un nom en Premier League. Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat anglais, Henry file ensuite au FC Barcelone. Et c’est là que tout bascule pour lui. En Catalogne, il découvre un certain Pep Guardiola. Revenant sur son passage au Barça ce dimanche pour Téléfoot , Thierry Henry a avoué avoir découvert une façon de jouer totalement différente.

« Pep m’a ouvert les yeux »

« Tu te rappelles des coachs qui t’ont fait évoluer, vraiment évoluer. « Je voyais pas le football comme ça, je pensais que j’étais bien… ». Là je vais utiliser Pep (Guardiola). Je pensais que j’étais bien au niveau du foot, je ne suis pas bête. Quoi ? Quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit : « De quoi il parle lui ? ». Je dis souvent qu’Arsène (Wenger) m’a ouvert l’esprit, le cerveau, en continuité avec ce que j’ai connu à Clairefontaine. Et Pep m’a ouvert les yeux », avoue Thierry Henry.

« J’ai pris goût à presser »