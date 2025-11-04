«Ce sera l’un des plus grands» : Transfert de folie au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, le PSG n’a pas hésité à lâcher 55M€, bonus compris, pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Et malgré des débuts poussifs, Ludovic Obraniak est persuadé que le portier français peut s’imposer comme l’un des plus grands gardiens de l’histoire du PSG.

Arrivé cet été au PSG pour compenser le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est devenu le gardien le plus cher de l’histoire de Ligue 1 puisque les Parisiens ont déboursé 55M€ bonus compris pour recruter le portier du LOSC. Mais ses débuts sont loin de faire de l’unanimité ce qui commence à susciter de vives critiques. Cependant, Ludovic Obraniak est persuadé que le PSG a fait le bon choix.

Obraniak demande du temps pour Chevalier « Je ne vais pas aller sous l’angle de Luis Enrique parce qu’il est comme ça, c’est l’exigence en fait du très, très haut niveau. Son équipe caracole, elle tutoie ce qui se fait de mieux en ce moment au niveau européen voire mondial donc c’est normal qu’il y ait une exigence pour les autres joueurs et pour le gardien de but. Je vais me poster du côté de Lucas Chevalier, que je connais plutôt bien puisqu’il était à Lille plusieurs saisons. Je connais le gardien de but mais je connais aussi l’homme. Je peux vous dire que du côté de l’homme c’est quelqu’un qui a une énorme confiance en lui et en ses capacités », lâche-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg, avant de poursuivre.