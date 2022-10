Mercato

Ce défenseur français qui cartonne en Suisse et plaît en Serie A

Publié le 24 octobre 2022 à 11h25 - mis à jour le 24 octobre 2022 à 11h26

Alexis Bernard - Rédacteur en chef

Révélation du championnat suisse cette saison, sous les couleurs du FC Sion, Nathanaël Saintini (22 ans) monte clairement en puissance. Des performances qui commencent à éveiller l’intérêt de plusieurs clubs italiens et allemand.

Formé à Montpellier, Nathanaël Saintini a opté pour un chemin différent de ses petits camarades. Sa signature à Cholet, à l’été 2018, lui permet de faire ses armes dans un championnat National ultra-formateur. Et du haut de ses 18 ans, le gamin fait déjà sensation. Suffisamment pour s’attirer les intérêts de clubs français et étrangers. Une nouvelle fois, le défenseur central prend tout le monde à contre-pied en optant pour la Suisse et le FC Sion. Un choix gagnant puisque cette saison puisqu’il a été élu homme du match à 5 reprises lors des 12 premières rencontres.

Encensé par la presse suisse

A 22 ans, Nathanaël Saintini ajoute maturité et régularité à ses qualités techniques et physiques naturelles. Lors de la dernière rencontre contre les Young Boys Bern (1-1), le Français a muselé deux des meilleurs buteurs du championnat, Jean-Jacques Nsame (8 buts) et Cédric Hitten (6 buts). Si Nsame a finalement réussi à trouver le chemin des filets, c’est grâce à un pénalty et non dans le jeu. Une prestation individuelle de Saintini saluée par la presse suisse. Elu homme du match avec un 8 sur 10, l’ancien gamin de Cholet s’éclate aux côtés de Mario Balotelli, Giovanni Sio et Wylan Cyprien, tous des anciens de Ligue 1.

Nathanaël Saintini, avec un 8, est l’homme du match pour le FC Sion contre Young Boys https://t.co/eReMfsaT3O — Le Nouvelliste (@lenouvelliste) October 23, 2022

Les clubs italiens envoient des émissaires pour Saintini

Meilleur défenseur central du championnat suisse actuellement, Nathanaël Saintini voit de plus en plus de clubs s’intéresser à lui. Selon nos sources, des émissaires italiens viennent désormais régulièrement l’observer ces dernières semaines. Lecce, Torino, Sampdoria, et la Fiorentina ont déjà envoyé des observateurs à plusieurs reprises. En Allemagne, c’est Fribourg qui aurait montré le plus d’intérêt. Un dossier à suivre dans les mois à venir. Pas impossible que le Français ne voit son destin s’écrire en Italie la saison prochaine…