Ce crack balance sur son transfert au PSG

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, le PSG a bouclé la signature de Bradley Barcola lors du dernier mercato estival. En seulement quelques mois, le crack de 21 ans est déjà l'un des hommes forts de Luis Enrique, étant devenu un titulaire indiscutable à Paris. Interrogé, Bradley Barcola s'est livré sur son transfert au PSG.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola s'est fait remarquer par la direction du PSG la saison dernière. Déterminées à recruter l'attaquant de 21 ans, les hautes sphères rouge et bleu ont formulé une offre d'environ 45M€ aux Gones lors du dernier mercato estival. Une offre qui a fait mouche. Depuis son arrivée au PSG, Bradley Barcola monte en puissance au fil des semaines. Et aujourd'hui, il est devenu un titulaire à part entière dans le groupe de Luis Enrique.

Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Bradley Barcola s'est lâché sur son transfert et sur son adaptation au PSG. « Tu es à Paris depuis quelques mois, mais on a l'impression que tu es là depuis longtemps. L'adaptation est plus que réussie. Selon toi, c'est quoi les éléments qui font que ça se passe aussi bien ? Je pense que l'environnement est très bien. Franchement, on est beaucoup accompagnés ici. Même dans le vestiaire, ça se passe très bien. Les joueurs sont top avec moi. Quand tu as la confiance des joueurs, même du coach, il n'y a rien de mieux pour bien s'intégrer. Voilà pourquoi tout se passe bien aujourd'hui » , a déclaré le numéro 29 parisien, avant d'en rajouter une couche.

