Ce crack arrive au Real Madrid avec Mbappé, il vide son sac

Comme Kylian Mbappé, Endrick portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Alors qu'il a disputé son tout dernier match avec Palmeiras, le crack brésilien a fait ses adieux à son club formateur. En effet, Endrick (17 ans) a tenu à faire passer un message fort avant de s'envoler vers l'Europe.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Et il ne va pas arriver seul à la Maison-Blanche.

Endrick fait ses adieux à Palmeiras

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid va accueillir Endrick à l'intersaison. En effet, le crack de 17 ans intégrera l'effectif merengue à sa majorité, soit le 21 juillet. Alors qu'il vient de disputer son tout dernier match au Brésil, Endrick a fait ses adieux à Palmeiras.

«Palmeiras est une famille pour moi aussi»