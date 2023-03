Catastrophe sur le mercato, le PSG fonce droit dans le mur

Pierrick Levallet

Rien ne va plus au PSG à l'approche du match retour contre le Bayern Munich. Le club de la capitale sera privé de Neymar et Presnel Kimpembe, forfaits pour le reste de la saison. Et ces blessures n'arrangent pas les affaires de Christophe Galtier, qui ne comptait déjà pas sur un effectif bien garni.

À l’approche du choc contre le Bayern Munich (ce mercredi), le PSG enchaîne les coups durs. Après Presnel Kimpembe, victime d’une rupture du tendon d’Achille et forfait pour le reste de la saison, c’est au tour de Neymar de tirer un trait sur la fin de l’exercice 2022-2023. Touché à la cheville contre le LOSC, le Brésilien va se faire opérer et sera ainsi indisponible de longs mois. Une situation qui n’arrange pas forcément les affaires de Christophe Galtier, qui devait déjà composer avec un effectif pas vraiment bien garni depuis le début de saison.

Kimpembe et Neymar forfaits, Galtier face à un casse-tête

L’absence de Presnel Kimpembe, qui venait juste de revenir, engendre un véritable casse-tête pour l’entraîneur du PSG. Christophe Galtier peut compter sur Nordi Mukiele pour occuper une place dans l’axe, à condition qu’Achraf Hakimi soit apte pour évoluer dans le couloir droit. Toutefois, l’international français ne s’est pas entraîné lundi puisqu’il souffre encore du mollet et du tendon d’Achille comme le rapporte RMC Sport . S’il venait à ne pas être disponible, Christophe Galtier ne pourra compter que sur El Chadaille Bitshiabu, qui n’a pas convaincu lors de ses dernières sorties.

Le PSG paye ses échecs sur le mercato

En attaque, seul Hugo Ekitike peut être en mesure de remplacer Neymar. Ne disposant déjà pas de nombreuses solutions dans ce secteur, Christophe Galtier a vu Pablo Sarabia partir cet hiver, et personne n’est arrivé pour le remplacer. Le PSG est en train de payer ses récents échecs sur le mercato. En défense, Luis Campos voulait impérativement faire venir Milan Skriniar en janvier dernier, alors que son transfert était prévue pour la fin de saison. Mais comme l’été dernier, il n’a pas réussi à s’entendre avec l’Inter. Sur le plan offensif, le conseiller football parisien a multiplié les pistes. Malcom, Rayan Cherki et Hakim Ziyech étaient annoncés au PSG. Mais aucun n'a rejoint le leader de la Ligue 1. Le PSG a d’ailleurs manqué son coup avec le joueur de Chelsea à cause d’un retard dans les ultimes heures du mercato hivernal.

Le PSG court à la catastrophe, le Bayern Munich se frotte les mains

De son côté, le Bayern Munich ne rencontre pas du tout les mêmes problèmes. Chez les Bavarois, la profondeur de banc est suffisante pour compenser une absence. En attaque, Julian Nagelsmann a Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané, Sadio Mané, Thomas Müller, Jamal Musiala et Mathys Tel à sa disposition. En défense, l’entraîneur du Bayern Munich a également de nombreuses options puisqu’il peut compter sur Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Daley Blind, Benjamin Pavard, Alphonso Davies, João Cancelo et Josip Stanisic. Le mercato du PSG a viré au fiasco. Et cela pourrait possiblement lui coûter sa qualification en Ligue des champions ce mercredi.