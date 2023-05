Catastrophe pour Messi, son rêve s’écroule

Jean de Teyssière

Alors que l'histoire entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain semble toucher à sa fin, la destination de la Pulga est encore méconnue. Son contrat avec le PSG expire en juin prochain et le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite et l'Inter Miami espèrent le récupérer. Mais concernant le FC Barcelone, une mauvaise nouvelle pourrait venir briser le rêve de Messi.

Les indices sur l'avenir de Lionel Messi sont nombreux même si la vérité est difficile à déceler. Car d'un côté, le champion du monde en titre souhaite continuer sa carrière en Europe, afin de se préparer au mieux pour la Copa América en 2024 et même la Coupe du monde en 2026. Le FC Barcelone pourrait donc être la destination idéale. Mais d'un autre côté, la Pulga semble souhaiter jouer avec des joueurs comme Sergio Busquets, son ami depuis plus de 20 ans. Le départ de ce dernier peut être perçu comme un indice sur le retour de Messi à Barcelone...

« La porte s'ouvre »

Plus tôt dans la semaine, le journaliste sur Sport , Albert Masnou évoquait déjà la piste Lionel Messi au FC Barcelone. Piste qui semblait se réchauffer : « Il paraît qu’il y aura cette possibilité de faire des mouvements, de signer des joueurs, et bien sûr d’en vendre d’autres. La porte pour Lionel Messi il y a quelques jours était presque fermée, mais maintenant elle s’ouvre. » avait-il déclaré lors d'un entretien accordé au journaliste Alexandre Ruiz.



« La signature prioritaire est un pivot défensif »