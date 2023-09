Catastrophe au FC Nantes, il refuse de venir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, le FC Nantes est en pleine galère et enchaîne les mauvais résultats, quelques mois après avoir assuré son maintien dans les derniers instantes de la saison dernière. Par conséquent, la situation de Pierre Aristouy est incertaine. Mais Serge Le Dizet refuse de prendre sa succession.

Maintenu in extremis en Ligue 1 la saison dernière, le FC Nantes connaît un début d'exercice très compliqué. Après quatre journées, les Canaris ne comptent que deux points sur douze possibles et pointent à la 15èmes place en Ligue 1.

Aristouy menacé ?

Par conséquent, après seulement huit matches sur le banc du FC Nantes, Pierre Aristouy est déjà plus que menacé sur le banc des Canaris et la famille Kita pourrait lui chercher un remplaçant. Néanmoins, une chose est sûre, ce ne sera pas Serge Le Dizet. Joueur à Nantes entre 1992 et 1998 puis entraîneur des équipes de jeunes chez les Canaris après sa carrière, il refuse de revenir dans ces conditions.

Le Dizet refuse de revenir au FC Nantes