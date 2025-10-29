Catastrophe à l’OL : Le transfert surprise qui se prépare !

Pierrick Levallet

Ce lundi, l’OL a annoncé une terrible nouvelle avec la blessure de Malick Fofana. Touché contre le RC Strasbourg, l’ailier de 20 ans souffre d’une grave entorse à la cheville droite et devrait donc manquer plusieurs mois de compétition. Face à cette situation, le club rhodanien ne serait pas contre offrir un nouveau renfort offensif à Paulo Fonseca.

L'OL active une piste en Premier League Et dans cette optique, l’OL aurait activé une piste en Premier League. D’après les informations de Sky Sports, la formation lyonnaise ferait partie des équipes intéressées par Fabio Carvalho. Le milieu offensif portugais n’arrive pas à s’imposer à Brentford. Un prêt avec option d’achat serait à l’étude.