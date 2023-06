Catastrophe à l’ASSE, un énorme départ est confirmé

Hugo Chirossel

Auteur de 17 buts en Ligue 2 cette saison, Jean-Philippe Krasso est une des grosses satisfactions de l’ASSE. Mais l’international ivoirien, libre de tout contrat à partir du 30 juin prochain, est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours. Ce qui semble se confirmer, puisque l’attaquant âgé de 25 ans aurait accepté de rejoindre l'Étoile Rouge de Belgrade.

Après un début de saison très compliqué, l’ASSE a réussi à redresser la barre pour terminer dans le ventre mou du classement de Ligue 2. Un redressement en grande partie dû aux performances de Jean-Philippe Krasso, auteur de 17 buts et 12 passes décisives en 35 rencontres.

Krasso sur le départ

Seul problème, Jean-Philippe Krasso arrive au terme de son contrat et ne devrait plus porter le maillot de l’ASSE la saison prochaine. L’international ivoirien (4 sélections) est annoncé sur le départ et comme l’indiquait L'Équipe dernièrement, il est pressenti pour s’engager avec l’Étoile Rouge de Belgrade.

Krasso a choisi l’Étoile Rouge de Belgrade