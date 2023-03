Ça va bouger pour Neymar et Messi, le PSG rêve d’une nouvelle star

Axel Cornic

L’élimination en Ligue des Champions va faire bouger les choses et le Paris Saint-Germain planifie déjà une nouvelle révolution pour l’été 2023. En Italie, on annonce en effet que le club parisien serait sur les traces de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter et de la sélection argentine... qui a battu il y a seulement quelques moins l’équipe de France Kylian Mbappé au Qatar.

Le changement est en marche au PSG, après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Personne n’est à l’abri et même la MNM pourrait être dissoute, puisque Lionel Messi est en fin de contrat et que Neymar a déjà été poussé vers le départ l’été dernier.

Zidane au PSG, Michel Platini le pousse ailleurs ! https://t.co/7ZppMdrNnh pic.twitter.com/Gd0dz3sR26 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Lautaro Martinez, le profil parfait pour le PSG ?

Pour remplacer l’une des deux stars, le PSG pourrait bien se tourner vers la Serie A. Tuttosport annonce en effet que Lautaro Martinez serait l’une des cibles des propriétaires parisiens, afin de révolutionner le trio d’attaque. Il faut dire que l’Argentin a le profil d’un véritable numéro 98 pivot, ce qui a manqué au PSG ces dernières années.

Mbappé toujours là

Car il faudra un ou plusieurs joueurs pour accompagner Kylian Mbappé ! La star française semble en effet être la seule intouchable parmi les trois de devant. Avec la prolongation de mai dernier le PSG a misé fort sur Mbappé et tout porte à croire que la solution du prochain mercato sera de trouver le ou les joueurs parfaits pour l’accompagner.