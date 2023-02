Ça chauffe au PSG pour Messi, il prend position

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le contrat de Lionel Messi prendra fin en juin prochain au PSG, son avenir apparaît encore très incertain et divise les observateurs, certains estimant qu’il ne faut pas prolonger l’international argentin. Ce n’est pas l’avis de Ludovic Giuly, et l’ancien joueur du PSG livre son point de vue sur le feuilleton Messi.

Comme le10sport.com vous l’a révélé dès le mois d’octobre dernier, le PSG place ses pions pour la prolongation de contrat de Lionel Messi, mais le dossier peine à avancer malgré ces négociations amorcées par Luis Campos il y a déjà plusieurs mois. Et la menace place pour le PSG, puisque Messi est courtisé sur le marché (Inter Miami, Al-Hilal…).

«Chacun prend son temps», Messi a lancé son ultimatum au PSG https://t.co/iqvXQXlT0e pic.twitter.com/zFMoIG9zTa — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

« Paris doit le prolonger »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Ludovic Giuly évoque l’avenir de Lionel Messi, et l’ancien attaquant du PSG milite en faveur de sa prolongation : « On l’a beaucoup critiqué mais quand on voit le Mondial qu’il a réussi car il s’était bien préparé auparavant, cela devrait convaincre Paris de le prolonger. Je rappelle qu’on parle de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde », estime Giuly.

« Il vaut mieux avoir Messi