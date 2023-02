PSG - Transferts : Le grand pote de Mbappé rassure tout le monde

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2021, Achraf Hakimi est rapidement devenu un élément indispensable du club de la capitale, où il est devenu très proche d’un certain Kylian Mbappé. Et le latéral droit marocain, sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, ferme la porte à un départ dans son discours ambitieux pour le futur au Parc des Princes.

Le PSG avait déboursé pas moins de 68M€ pour recruter Achraf Hakimi (24 ans) en provenance de l’Inter Milan à l’été 2021 pour enfin régler l’épineuse question du poste de latéral droit qui lui faisait tant défaut depuis plusieurs années. L’international marocain a rapidement trouvé ses marques au PSG, se rapprochant d’ailleurs de Kylian Mbappé dont il est devenu très proche en interne. Pourtant, certains spéculations apparues dans la presse italienne ces derniers mois faisaient état d’une volonté de retour à l’Inter l’été prochain de la part d’Hakimi…

« Je veux continuer à écrire l’histoire »

Interrogé au micro de Prime Vidéo, le numéro 2 du PSG a pourtant fait une annonce qui laisse peu de place au doute sur son futur : « Je veux faire partie de ceux qui ont gagné pour la première fois la Ligue des Champions avec le PSG. J’ai rejoint Paris pour gagner la Ligue des Champions. Je veux marquer l’histoire du club. Je veux continuer à écrire ma propre histoire et ça passe par gagner des titres », confie Hakimi, sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG.

Hakimi heureux avec Ramos au PSG