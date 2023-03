Ça bouge pour le mercato, l’OM acte déjà 3 départs

Thibault Morlain

Alors que la saison est encore loin d’être terminée, du côté de l’OM, on préparerait déjà le prochain exercice. Avec Pablo Longoria, le mercato estival s’annonce mouvementé, que ce soit dans les sens des arrivées que des départs. Et visiblement, certains joueurs risquent de faire leurs valises durant l’intersaison. Et du côté de l’OM, certains cas seraient aujourd’hui déjà réglés…

A chaque mercato, l’OM est actif et Pablo Longoria réserve de nombreuses sorties. La question est donc de savoir ce que va réserver le président olympien pour le prochain recrutement estival. Sur la Canebière, ça risque d’être animé. Forcément, chez les supporters de l’OM, on aura un oeil attentif sur les nouveaux joueurs qui intégreront l’effectif d’Igor Tudor. Des recrues à qui il faudra faire de la place. Des départs sont donc à prévoir et selon RMC , au moins 3 départs seraient déjà actés à l’OM.

Un retour au Celta Vigo pour Blanco

Le premier joueur que l’on ne devrait pas revoir à l’OM la saison prochaine est… Ruben Blanco. Arrivé l’été dernier pour jouer la doublure de Pau Lopez, le gardien espagnol avait été prêté par le Celta Vigo. Et voilà que le club ibérique souhaiterait faire revenir Blanco. De son côté, l’OM ne devrait pas pousser pour le retenir.

Kaboré pas conservé par l’OM

Le joueur suivent qui devrait quitter l’OM cet été serait Issa Kaboré. Prêté par Manchester City, le Burkinabais dispose pourtant d’une option d’achat fixée à 20M€. Le fait est que même si le latéral est apprécié à Marseille, il ne serait pas question de l’acheter à un tel prix, y compris si celui-ci venait à baisser. Pour l’OM, la solution pour conserver Kaboré serait d’obtenir un nouveau prêt, mais pas sûr que Manchester City accepte…

Le pari Bailly est un échec

Eric Bailly a lui été prêté par l’autre club de Manchester, Manchester United. L’Ivoirien dispose lui aussi d’une option d’achat, activable à certaines conditions : que l’OM se qualifie pour la Ligue des Champions et que Bailly dispute 50% des matchs du club phocéen. Aujourd’hui, le défenseur central compte 10 matchs et alors qu’il n’a pas vraiment convaincu à l’OM, Eric Bailly ne devrait pas être conservé à l’issue de la saison.