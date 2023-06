Ça bouge dans le feuilleton Mbappé, le PSG en grand danger ?

Thomas Bourseau

On prend les mêmes et on recommence. Pour 2024, le Real Madrid se préparerait à dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG serait attendu à la table des négociations pour le mois de janvier.

Kylian Mbappé serait susceptible de faire trembler une nouvelle fois la direction du PSG dans le cadre du mercato seulement un an après avoir prolongé son contrat à Paris. Lié jusqu’en juin 2025, Mbappé a négocié une clause lui permettant d’être le seul décisionnaire concernant l’activation de son ultime année de contrat. De ce fait, dans un an, Mbappé pourrait disposer du statut d’agent libre. Le PSG a donc de quoi prendre peur.

Mbappé a son destin entre ses mains

D’autant plus que le Real Madrid n’aurait pas jeté l’éponge à propos du transfert de Kylian Mbappé et ce, malgré ses échecs en 2017, en 2021 et la saison passée. Le Parisien a confié ce mardi que seul un signal clair de Kylian Mbappé inciterait le champion d’Europe à tenter une approche cet été, quand bien même sa principale préoccupation étant de se rapprocher du clan Mbappé pour une arrivée libre en 2024.

