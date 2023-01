Bloqué par Deschamps, Zidane est attendu à l’OM !

Arthur Montagne

Alors qu’il a longtemps espéré prendre le poste de sélectionneur, Zinedine Zidane a été pris de cours par l’annonce de la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. Par conséquent, l’ancien numéro 10 des Bleus va devoir attendre une nouvelle opportunité et Pascal Olmeta rêve d’un retour à l’OM.

Depuis de nombreux mois, Zinedine Zidane est présenté comme le successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Mais avec la récente prolongation de Deschamps, jusqu'en 2026, la porte des Bleus s'est refermée pour au moins trois ans et demi ce qui pousse Zidane à tenter de trouver une autre solution pour revenir sur un banc. Mais alors que son nom circule au Brésil pour succéder à Tite, Pascal Olmeta espère que Zinedine Zidane va opter pour l'OM.

Guendouzi : Un coup de tonnerre se prépare, l'OM a tout prévu https://t.co/5p2cT1RCKY pic.twitter.com/UZfoqJxYz4 — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Olmeta rêve de Zidane

« Je suis obligé de dire l’OM. Et je t’explique pourquoi… D’abord, le PSG, ce n’est pas possible. Paris, je n’aime pas, donc on oublie. Mais à l’OM, il est le seul capable de construire quelque chose de grand. Il est Marseillais, il sait ce qu’est la passion, la vraie passion de toute une ville pour son club. Il connaît l’âme de ce club, il en est même animé, en partie, même des années après », confie l'ancien gardien de l'OM, contacté par le10sport.com.

«Ces jeunes qui aiment l’OM, ils le méritent tous»