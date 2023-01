L'OM veut exploser un record avec Guendouzi

Titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor, Matteo Guendouzi pourrait bien quitter l’OM dès cet hiver. Aston Villa est à l’affût et serait prêt à proposer jusqu’à 30M€, l’international français aurait même ouvert la porte à une rencontre avec Unaï Emery. Cependant, le club olympien réclamerait 50M€.

Homme fort d’Igor Tudor, Matteo Guendouzi pourrait bien aller voir ailleurs dès cet hiver. Aston Villa le suit de près et serait prêt à faire des folies financières pour s’attacher les services du milieu de terrain de l’OM. Après l’avoir fait venir à Arsenal en 2018, Unaï Emery voudrait le rapatrier en Premier League.

Selon les informations de Ben Jacobs, l’OM attendrait pas moins de 50M€ pour lâcher Matteo Guendouzi. Si le transfert se fait à ce prix, il s'agirait de la plus grosse vente de l'histoire du club. Aston Villa serait prêt à mettre entre 25 et 30M€, plus des bonus. Comme l’expliquait L’Équipe , l’OM n’est pas dans la nécessité de vendre, le départ de Guendouzi ne devrait donc se faire qu’en cas de très grosse offre.

