Foot - Mercato

Mercato : Blaise Matuidi justifie son choix de rejoindre David Beckham !

Publié le 24 août 2020 à 20h40 par La rédaction

Indésirable à la Juventus suite à la nomination d’Andrea Pirlo, Blaise Matuidi a dû s’exiler en MLS, du côté de l’Inter Miami. Un choix qui a surpris, d'autant que cela pourrait mettre en péril son avenir en Bleu comme l'a reconnu le milieu de terrain.