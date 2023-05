Berné sur le mercato, le PSG prépare sa revanche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un renfort offensif lors du dernier mercato hivernal, le PSG a tenté le coup pour Hakim Ziyech. Tout était calé et ne manquait plus que les documents nécessaires à cette mutation, mais ces derniers ne sont jamais arrivés à temps. Pas de quoi décourager le PSG, qui envisage de revenir à la charge dans ce dossier.

Le dernier mercato hivernal devait permettre au PSG de se renforcer, notamment dans le domaine offensif. Plusieurs dossiers avaient été activés par Luis Campos. On peut citer les noms de Rayan Cherki (OL) ou encore de Johan Bakayoko (PSV Eindhoven). Deux dossiers mis de côté à la fin du mois de janvier par le conseiller sportif du PSG. Car le Portugais avait bien avancé sur la piste menant à Hakim Ziyech.

Chelsea à plombé le PSG

Une piste explorée à la toute fin du mercato. Le PSG s'est activé dans les ultimes instants du mois de janvier et a fini par trouver un accord avec Chelsea autour d'un prêt de six mois. L'international marocain s'était rendu dans les locaux du club parisien pour signer son contrat et régler les derniers détails administratifs. Mais cette opération n'a jamais vu le jour. Pourquoi ? « On a le joueur avec nous. On a tout fait, mais, dans les transferts de joueurs, on a besoin que les 3 parties marchent bien. Sur ce cas-là, ça marchait très bien pour le PSG, pareil pour Hakim Ziyech, mais malheureusement, dans les derniers instants, ça n'a pas marché avec l'autre partie » avait confié Luis Campos.

Le PSG va revenir à la charge

En réalité, Chelsea a envoyé le document nécessaire à l'homologation du prêt quelques minutes après la fin du mercato. Le recours du PSG n'a pas été accepté par les instances, qui ont annulé cette opération. Mais selon le journaliste Rudy Galetti, le club parisien devrait avoir une seconde chance. Ziyech devrait quitter Chelsea en fin de saison et le PSG ferait toujours partie des prétendants.